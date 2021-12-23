Правозащитник Максим Маньковский объяснил, кому адресован привет от Соединенных Штатов Америки в виде санкций против Портнова и Тупицкого.

Об этом он рассказал в программе «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

Как объясняет гость программы, если у США есть подозрения в отношении определенных людей в коррупции, отмывании средств, то они просто вводят санкции против них. Если же речь идет о гражданине США, добавляет он, то он оказывается за решеткой по закону. «США не передают приветы, а действуют согласно законодательству», – подчеркивает Максим Маньковский.

К тому же, рассуждает правозащитник, будь эти люди гражданами США, то их поведение было бы совсем другим, ведь и в принципе наши люди, оказываясь за границей, меняют свое поведение и на дорогах, и в обществе в целом. То есть, утверждает он, общество само определяет условия, по которым хочет жить.

Следовательно, говорит Максим Маньковский, власть в Украине плоха не потому, что она в принципе такая, а только потому, что люди не умеют ее выбирать. Как он подчеркивает, эти люди просто привыкли к нечестной жизни, поэтому этот неправильный общественный договор длится уже 30 лет, на нем построена украинская независимость.

В общем же, констатирует гость программы, люди взяли в СССР все самое худшее и перенесли в независимое украинское государство. «В Союзе не все было плохо, однако эту историю кумовства, сватовства, близких друзей и каких-то благодарностей мы не придумали. Это все наследие еще той эпохи», - говорит он.

В то же время Максим Маньковский отмечает, что другие соседние страны, которые были в одном с Украиной социалистическом блоке, смогли после развала СССР выйти из этой системы и побороть те негативные явления, на которых украинцы построили свое государство. Правозащитник добавляет, что не последнюю роль в этом сыграла судебная система, ведь она построена в той же парадигме.

Как сообщала Politeka, Маньковский рассказал, как сделать судебную систему честной.

Также Politeka писала о том, что Маньковский рассказал, каких чиновников хотел бы видеть у власти.

https://youtu.be/wQU02uV1lgI