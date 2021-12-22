Правозахисник Максим Маньковський розповів, як зробити судову систему чесною.

Про це він розповів у новому випуску програми «Акценти» з ведучою Тетяною Резвін.

«На превеликий жаль, у мене немає зараз готового рецепту, у мене немає рецепту з однієї простої причини, судова система це не окремий орган чи направлення в державі. Судді такі самі члени суспільства, як і ми з вами. І якщо не реформовано всю систему державного управління, то не можна говорити, що тільки одні судді погані і щось робити тільки з ними, то нічого не вийде. Проблема в тому, що, на мій суб'єктивний погляд, влада не дуже хоче поміняти суддів, а хоче поставити тих суддів, які були б зручні для них», - вважає Максим Маньковський.

Правозахисник сказав, те саме хотіла зробити і попередня влада, тому теперішня влада бере все найгірше від попередньої. Реформи попередньої влади робилися для того, щоб поставити на керівні посади у правоохоронних органах своїх людей, упевнений він, коли формувалося НАБУ та САП, точилася боротьба за керівництво цих органів. Те саме робить і сьогоднішня влада, повідомив він, вони ставлять тих людей до Конституційного суду, які вигідні їм.

«Це потрібно, бо Конституційний суд розглядає певні моменти дотримання Конституції. А ми ж знаємо, що у 2023 році мають бути парламентські вибори, а влада не хоче їх проводити. Тому що там є трохи різночитання з нашим виборчим законом, а може, й у 2024 році їх можна провести. І буде звернення до Конституційного суду, щоб перенести дату виборів», - резюмував Максим Маньковський.

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