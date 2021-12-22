Правозащитник Максим Маньковский рассказал, как сделать судебную систему честной.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«К большому сожалению, у меня нет сейчас готового рецепта, у меня нет рецепта по одной простой причине, судебная система – это не отдельный орган или направление в государстве. Судьи такие же члены общества, как и мы с вами. И если не реформирована вся система государственного управления, то нельзя говорить, что только одни судьи плохие и что-то делать только с ними, то ничего не получится. Проблема в том, что, на мой субъективный взгляд, власть не очень хочет поменять судей, а хочет поставить тех судей, которые были бы им удобны», - считает Максим Маньковский.

Правозащитник сказал, то же самое хотела сделать и предыдущая власть, поэтому теперешняя власть берет все самое худшее от предыдущей. Реформы предыдущей власти делались для того, чтобы поставить на руководящие должности в правоохранительных органах своих людей, уверен он, когда формировалось НАБУ и САБ, шла борьба за руководство этих органов. То же самое делает и сегодняшняя власть, сообщил он, они ставят тех людей в Конституционный суд, которые выгодны им.

«Это нужно, потому что Конституционный суд рассматривает определенные моменты соблюдения Конституции. А мы же знаем, что в 2023 году должны быть парламентские выборы, а власть не хочет их проводить. Потому что там есть немного разночтение с нашим избирательным законом, а может и в 2024 году их можно провести. И будет обращение в Конституционный суд, чтобы перенести дату выборов», - резюмировал Максим Маньковский.

Как сообщала Politeka, Игорь Рейтерович отметил, что Запад заинтересован в том, чтобы в Украине был нормальный бизнес.

Также Politeka сообщала, что Николай Гусак заявил, что главное впечатление от судебной реформы – по делам.