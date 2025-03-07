Об этом Светлана Гринчук сообщила на своей странице в сети Фейсбук.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук сообщила, что пожар после атаки российского дрона на Чернобыльскую АЭС удалось окончательно ликвидировать.

"Сегодня в 12 часов этот процесс удалось остановить. Радиационная ситуация неизменна и находится под постоянным контролем", – заявила Светлана Гринчук в Facebook.



Напомним, что ночью 14 февраля россияне атаковали ударным дроном с фугасной боевой частью новый безопасный конфайнмент над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС. В результате удара возник пожар, а наполнитель защитной оболочки Арки продолжал тлеть еще несколько дней.

Что дальше?



По словам Светлана Гринчук, сейчас главная задача – проанализировать повреждение Арки НБК и возобновить ее функционирование.

"Спасибо спасателям ГСЧС Украины и работникам зоны отчуждения за ваш профессионализм. Спасибо European Bank for Reconstruction and Development, странам-вкладчикам, МАГАТЭ и всем международным партнерам за внимание к ситуации", - добавила министерша.



На территории станции продолжают работу подразделения ГСЧС, ведется постоянный радиационный и тепловизионный мониторинг.