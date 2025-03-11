К сожалению, несмотря на многочисленные случаи, когда во время проведения рейдовых мероприятий госэкоинспекторами Полесского округа регулярно фиксируются факты сжигания сухостоя, бессознательные граждане продолжают провоцировать пожары в экосистемах, нанося непоправимый ущерб не только окружающей среде, но и здоровью каждого из нас.



Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Полесского округа.

10 марта 2025 года государственные инспекторы по охране окружающей среды Полесского округа вместе с представителями ГСЧС и Национальной полиции приняли участие в совместных мероприятиях по предотвращению сжигания растительности и ее остатков, а также возникновению и распространению пожаров на полях и лесных насаждениях. Так, в селе Барашевка Березовской общины был обнаружен житель, сжигавший сухую растительность, который в дальнейшем привлечен к административной ответственности по статье 77-1 КУоАП на сумму 3060 грн. С нарушителем и местными жителями были проведены информационно-разъяснительные мероприятия о последствиях сжигания сухой растительности и вред, который может быть причинен вследствие загрязнения воздуха, воды и почвы.В ходе дальнейших обследований работники Экоинспекции в селе Березовка на территории садового общества "Зарево" обнаружили факт возгорания сухой растительности, которое впоследствии распространилось на территорию лесохозяйственного предприятия. Госэкоинспекторы вместе с жителями общества локализовали и ликвидировали пожар, потушив очаги огня землей и водой, создав противопожарные полосы путем раскапывания и очистки полос земли. Нарушитель, причинивший пожар, не установлен.

Впоследствии в этом же садовом обществе инспекторы Полесского округа обнаружили факт самовольного сжигания сухостоя на приусадебном участке, в результате чего произошло воспламенение сухой растительности на территории соседних домовладений. В этом случае ликвидировать возгорание сами по себе было невозможно, поэтому инспекторы вызвали ГСЧС и полицию. Возгорание впоследствии успешно ликвидировали.

Нарушитель привлечен к ответственности по статье 77-1 КУоАП «Самовольный обжиг растительности или ее остатков» и наложен штраф в размере 3060 грн.

В тот же день, во время рейдовых мероприятий на территории Бердичевского района, экоинспекторами был обнаружен факт горения остатков сухой растительности на земельном участке вблизи лесополосы. Чтобы предотвратить распространение огня на лесополосу, на место происшествия вызваны ГСЧС, совместно с которыми пожар был оперативно локализован и ликвидирован. Нарушителя, повлекшего поджог сухой растительности, что привело к более масштабному пожару, на месте происшествия не было.

Если вы стали свидетелем такого правонарушения, вызывайте на место происшествия работников ГСЧС по телефону «101» или звоните по телефону на горячую линию Инспекции:

068-717-03-34; (0412) 46-49-54 (Житомирская область)

098-429-86-90; (0362) 62-00-33 (Ровенская область)



