С приходом весны украинцы активно убирают приусадебные участки и дворы. Однако важно помнить, что сжигание сухостоя, веток и другой растительности – не только незаконно, но и чрезвычайно опасно для окружающей среды и здоровья людей.
Экоинспекторы отмечают, что такие пожары приводят к уничтожению растений и животных, а также загрязнению воздуха токсичными веществами, среди которых диоксины – чрезвычайно опасные канцерогены. В нынешних условиях военного времени ситуация усугубляется еще и тем, что спасатели вынуждены реагировать на последствия вражеских обстрелов, а также на пожары, вызванные человеческой халатностью.
"Сжигание сухостоя – это преступление против природы. Есть значительно более безопасные способы утилизации растительных отходов," – отмечают специалисты Госэкоинспекции.
Среди рекомендуемых способов: – компостирование органических отходов, позволяющее получить натуральное удобрение. – Использование веток для мульчирования растений, что улучшает почву. – Передача отходов в специализированные пункты утилизации.
Также следует помнить, что за нарушение правил предусмотрена административная ответственность: – Для граждан – штрафы от 3060 до 6120 грн. – Для должностных лиц – от 15 300 до 21 420 грн.
А если нарушение произошло в пределах природно-заповедного фонда, суммы штрафов увеличиваются вдвое.
Соблюдение правил пожарной безопасности – это не только законодательное требование, но и важный шаг по сохранению окружающей среды и нашего здоровья.