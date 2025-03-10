"Сжигание сухостоя – это преступление против природы. Есть значительно более безопасные способы утилизации растительных отходов," – отмечают специалисты Госэкоинспекции.

Среди рекомендуемых способов: – компостирование органических отходов, позволяющее получить натуральное удобрение. – Использование веток для мульчирования растений, что улучшает почву. – Передача отходов в специализированные пункты утилизации.

Также следует помнить, что за нарушение правил предусмотрена административная ответственность: – Для граждан – штрафы от 3060 до 6120 грн. – Для должностных лиц – от 15 300 до 21 420 грн.





А если нарушение произошло в пределах природно-заповедного фонда, суммы штрафов увеличиваются вдвое.

Соблюдение правил пожарной безопасности – это не только законодательное требование, но и важный шаг по сохранению окружающей среды и нашего здоровья.