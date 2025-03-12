Государственная экологическая инспекция Столичного округа продолжает проверки соблюдения природоохранного законодательства на территории Киева и Киевской области. На этот раз внимание инспекторов привлек земельный участок в Святошинском районе столицы, расположенный между улицей Якова Качуры и Кольцевой дорогой.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Столичного округа.



Во время осмотра инспекторы обнаружили масштабную несанкционированную свалку. Территория площадью около 1400 квадратных метров была покрыта бытовыми отходами, мусором и остатками от зеленых насаждений. Высота слоя отходов достигала примерно 0,5 метра. По словам инспекторов, этот мусор не просто портит облик района, но и создает потенциальную экологическую угрозу.



Проверка была проведена в рамках контроля над соблюдением экологических норм, согласно Приказу Госэкоинспекции Столичного округа от 3 марта 2025 года.

По результатам осмотра инспекторы составили официальный акт и направили письмо-требование Святошинской районной государственной администрации. В документе говорится о необходимости срочного реагирования и приведения участка в надлежащее санитарное состояние.

Пока остается неизвестным, кто именно ответственен за организацию свалки. Госэкоинспекция настаивает на том, чтобы местные власти приняли все возможные меры для ликвидации загрязнения и предотвращения подобных случаев в будущем.