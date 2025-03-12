Государственная экологическая инспекция Столичного округа провела плановую проверку Студениковского сельского совета Бориспольского района Киевской области.
Проверка касалась соблюдения экологических норм, оптимального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Результаты инспекции обнаружили немало проблем. Наиболее тревожными стали следующие факты:
- Несанкционированные свалки: На территории общины нашли три нелегальные свалки мусора. Это серьезная экологическая угроза, требующая немедленного вмешательства.
- Проблемы с утилизацией отходов: В общине до сих пор не созданы объекты для обработки отходов или пунктов для раздельного сбора мусора.
- Опасность водных объектов: Сельский совет не разрабатывает документацию по землеустройству для защиты водных объектов и создания защитных зон. Из-за этого возникает риск загрязнения водоемов, их засор или даже истощение.
- Отсутствие проекта защиты ландшафтного парка Нет утвержденного проекта по землеустройству для установления границ и режимов охраны территории природно-заповедного фонда местного значения — Регионального ландшафтного парка «Студениковский».
По итогам проверки Госэкоинспекция составила акт и официально обратилась в Студениковский сельский совет с требованием принять меры по решению проблем. Экологи ожидают от местных властей конкретных управленческих решений для улучшения экологической ситуации.