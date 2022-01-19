Народный депутат ВР Украины Евгений Шевченко посетил в своей киноленте «Беларусь глазами Евгения Шевченко» Парк высоких технологий в Минске, деятельность которого связана с разработками в сфере ИТ.

Фильм можно посмотреть на его канале на Youtube.

Как отмечает Евгений Шевченко, Беларусь – это государство, которое одинаково развито и в аграрном направлении, и в сфере ИТ. «Сельское хозяйство – это 6,8% ВВП Беларуси, а тем временем IT – сегодня уже 6,2%», - сообщает он.

По словам заместителя директора Парка высоких технологий Кирилла Залесского, этот государственный проект был запущен для того, чтобы лучшие эксперты этой отрасли оставались в Беларуси. «Эту свободную экономическую зону для IT-шников открыли ещё 15 лет назад: уже тогда в Беларуси поняли, что нужно вкладывать в будущее», - подчеркивает украинский политик. Евгений Шевченко добавляет, что большинство игр, в которые играют во всем мире, на самом деле разрабатывает именно Беларусь.

Замдиректора Парка высоких технологий сообщает, что в прошлом году они экспортировали продукции на сумму 2,7 млрд долларов, в среднем же зарплата по штату равна 2400 долларов в месяц. При этом он отмечает, что работать в Парк высоких технологий приехало 3 тысячи иностранцев.

Кирилл Залесский рассказывает, что в Парке высоких технологий сейчас работает 1,5% экономически активного населения Беларуси, также они платят 2,5% налогов в государственный бюджет. Также заместитель директора парка отмечает, что на стороне физических и юридических лиц они имеют налоговые льготы и подоходный налог для них составляет 9%. «По статистике получается, что каждый работник, с учётом высокой зарплаты, при всех этих льготах платит в 3,5 большего налога в бюджет, чем средний работник по Беларуси», - добавляет он.

Как сообщала Politeka, Шевченко рассказал, что 99% заправок в Беларуси – государственные.

Также Politeka писала о том, что Шевченко рассказал в своем фильме, какие зарплаты у работников белорусских больниц и заводов.