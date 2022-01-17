Журналистка Катерина Котенкова предупредила о вероятности повторения сценария событий в Казахстане в нашей стране ввиду постоянного повышения тарифов и высоких цен на газ.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

«Все взгляды нацелены на Казахстан. В Офисе Президента молчат. Выжидают. А ведь наша власть сама боится повторения казахстанского сценария в Украине. Ведь наши олигархи одномоментно могут поднять протесты в разных городах. Причин в стране хватает, осталось массово внушить это людям, и создать боевые группы», - заявила Катерина Котенкова.

По ее словам, полиция, которая сейчас протестует из-за зарплат и выплат, просто может перейти на сторону протеста. Журналистка подчеркнула, что ситуация в Казахстане сейчас самая обговариваемая не только потому что, это происходит где-то далеко.

«Такое собственно может произойти и в Украине, если власть не остановится с повышением тарифов. Многие украинцы уже второй год жалуются, что не в силах оплатить коммуналки, при чем это коснулось уже и среднего класса. Долги продолжают накапливаться, а украинцы стоят перед выбором, на что лучше потратить заработную плату, которую тоже периодически задерживают», - рассказала Катерина Котенкова.

Она добавила, что также протест возник и в правоохранительных органах, где полицейские начали подавать массово отставку из-за задержек в зарплате, при том, что руководство получает выплаты систематически. Журналистка напомнила, что протесты в Казахстане вспыхнули после повышения ценника на сжиженный газ.

«Что касается тарифов и коммуналки, то украинские предприятия уже не выдерживают. Большинство предприятий будут закрыты в Украине в январе-феврале из-за высокой цены на газ. Цепочка финансового кризиса будет запущена. Это спровоцирует рост безработицы, разочарование в руководстве страны, а также продолжится вынужденная рабочая эмиграция населения», - считает Катерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Василец заявил, что причина протестов в Казахстане заключается в несправедливом распределении ресурсов.

Также Politeka писала о том, что казахский политик Мухтар Тайжан объяснил, почему казахи начали протестовать из-за газа.