Бывший разведчик Главного управления разведки Министерства обороны Украины Роман Червинский поделился своими впечатлениями об операции «Авеню» (также известной как дело «вагнеровцев»), в разработке и осуществлении которой он сам принимал участие.

Своё мнение он высказал в эксклюзивном интервью журналистке Христине Бондаренко на YouTube-канале «Христя».

«В день операции «Авеню» Бурба был на совещании у Ермака и руководил нами по телефону. Он позвонил мне и сказал, что операцию нужно перенести. Я объяснил, что мы не сможем так быстро купить билеты. Я слышал по телефону, как он спорит с руководством, но в итоге соглашался с ним», - делится подробностями Роман Червинский.

По его словам, руководство настаивало на переносе срока операции.

Как сообщает Politeka, ранее он заявил, что кадровая политика власти снижает эффективность спецслужб.

Также Politeka сообщала, что эксперт по международным отношениям и безопасности Валентин Стефанович прокомментировал операцию по задержанию «вагнеровцев».

















