Об этом он рассказал в программе «Честный взгляд на экономику» с экспертом и экономистом Алексеем Кущом.

По мнению гостя программы, за время длительной подготовки и реализации операции привлечь большое количество людей, которые знали не только о ней. Тем не менее, констатирует он, есть много вопросов по реализации и они адресованы не только первому лицу, которое комментировало все. «Для кого-то эта операция была успешная, но в целом она не успешная», – подчеркивает Валентин Стефанович.

Он отмечает, что финал операции «Вагнергейт» был действительно рискованным. В частности, объясняет эксперт, трудно было предположить, на что могут пойти вагнеровцы в самолете и какова будет реакция Турции. «Не дай Бог, если бы они пластиковой вилкой или ножом взяли кого-то в заложники, потому что эти люди имели специальную подготовку и были участниками боевых действий. Поэтому риски были огромные», – рассказывает он.

В общем же, говорит Валентин Стефанович, такие операции уже проводились, то есть «Вагнергейт» – далеко не первая. Чтобы не быть голословным, он вспоминает показательную операцию «Трест», когда в 1920-х годах в послереволюционной республике пытались выманить белогвардейцев. «Это была подобная операция, но она была успешная. Такие операции на этапах планирования, подстраховки и реализации – это огромный труд и работа, которая должна была быть проделана», - рассуждает гость программы.

По его мнению, операцию «Вагнергейт» действительно готовили и определенные ее этапы прошли действительно неплохо. К тому же, отмечает Валентин Стефанович, все эксперты также придерживаются этого же мнения.

Как сообщала Politeka, Матиос рассказал, что украинские правоохранительные учреждения переживают кризис.

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