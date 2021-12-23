Экс-разведчик ГУР Роман Червинский заявил, что кадровая политика нынешней власти в отношении спецслужб снижает эффективность соответственных органов и нивелирует идеологическую основу.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Кристине Бондаренко на YouTube-канале «Христя».

«Если раньше, до 2019 года проводились успешные операции, то сейчас мы видим, что проводятся только российские информационные операции, которые выставляют Украину в плохом свете. Сейчас пытаются вбить в голову, что операция по задержанию «вагнеровцев» – это российская операция, и начинается диссонанс: тем людям, которые готовы умирать за Украину, говорят – «Вы не правы». Они (власть, - ред.) уничтожают идеологическую и морально-патриотическую основу нашей армии и спецслужб», - подчеркнул Роман Червинский.

По словам экс-разведчика, некоторым его коллегам верхушка специально создавала невыносимые условия работы, чтобы они уходили или переводились в другие подразделения.

«Это система, и это уже с 2019 года происходит. Сверху назначили агентуру влияния, которая уже формирует кадровую политику таким образом, чтобы она была лояльней (к власти, - ред.)», - сказал Роман Червинский.

Как отметил экс-разведчик, вследствие такой кадровой политики работа структуры стала менее эффективной и можно заметить, что за последние полгода Россия высветила много операций якобы украинских спецслужб. Эксперт рассказал, что каждое такое «раскрытие»Россией якобы наших операций сопровождается обвинениями нашей стороны в терроризме.

«Я на сегодняшний день уже пенсионер в отставке, и я не защищен», - отметил Роман Червинский.

По словам экс-разведчика, если раньше увольняли точечно невыгодные власти кадры, то в этом году был расформирован целый департамент ГУР, и это во время войны, когда такие структуры являются очень важными.

Как сообщала Politeka, Анатолий Матиос заявил, что украинские правоохранительные институции переживают кризис.

Также Politeka публиковала слова Анатолия Матиоса: На любом, кто во время войны занимается разведывательной деятельностью, висит мишень.