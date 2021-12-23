Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин заявил, что фундамент украинской нации - традиционные общественные ценности.
Об этом он рассказал на Youtube-канале «Национальный Корпус».
По словам Максима Жорина, важно доносить позитивную информацию о традиционных ценностях.
По его мнению, именно традиционные ценности обеспечивают существование украинской нации. Следовательно, констатирует Максим Жорин, традиционные ценности нуждаются в защите, поэтому Нацкорпус провел презентацию законопроекта, направленного на защиту детей.
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