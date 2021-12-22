Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий заявил, что будущее Украины решают мировые игроки без нее самой.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает Андрей Билецкий, еще неделю назад Россия потребовала у Соединенных Штатов гарантировать, что Украина не станет членом НАТО. «Спекулировала гарантиями «Будапештского меморандума» и манипулировала «правом выбора» каждого «вернуться в состав Российской Федерации», – добавляет он. Кроме того, отмечает лидер Нацкорпуса, для дополнительного повода развернуть военные действия даже появилась история о «химическом оружии».

Вторая часть переговоров по Украине, сообщает он, запланирована на начало 2022 года. К тому же, как отмечает Андрей Билецкий, о будущем Восточной Европы собираются говорить без участия Украины. «Это означает, что шантаж Кремля, как минимум, частично достигает цели – «хотелки» Путина готовы обсуждать как главную повестку дня для мира», - констатирует он. Следовательно, рассуждает Лидер Нацкорпуса, в ближайшем будущем Украина предстанет перед выбором – либо самостоятельно отстаивать свои интересы, либо идти на уступки другим.

Лидер Нацкорпуса советует Украине не рассчитывать на поддержку извне и не слушать советов из-за океана. «Дядю в первую очередь волнует его страна и национальные интересы», – подчеркнуто в публикации.

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