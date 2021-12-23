Заместитель руководителя Центрального штаба Национального Корпуса Владислав Соболевский поразмышлял над тем, чем может закончиться стягивание российских войск к границе с Украиной.

Об этом он рассказал на Youtube-канале «Национальный Корпус».

Как рассказывает заместитель руководителя Центрального штаба Нацкорпуса, украинские военные считают, что войска РФ могут сразу пойти в Киев, чтобы Украина подписала акт о капитуляции. Тем не менее, убежден он, гораздо вероятнее будет недолгая военная операция на Донбассе. «Например, Донецк был обстрелян со стороны ОРДЛО и в этом будет обвинена наша армия и для того, чтобы остановить эту «агрессию», например, будет попытка захватить небольшие населенные пункты», - предполагает Владислав Соболевский.

Попутно эксперт вспоминает, что происходило в апреле: РФ стягивала к украинской границе более 100 тысяч своих военных, а также тяжелую бронетехнику, авиацию и разворачивала госпитали. «Подобное происходило в апреле 2021 и в ноябре и продолжается прямо сейчас. Разницы между этими двумя действиями почти нет», – подчеркивает он.

По мнению Владислава Соболевского, есть проблемы с внешней политикой. «Внешнеполитические связи трещат по швам, потому что МИД не может обеспечить нам ту помощь, которая нам нужна», - констатирует он. В частности, отмечает заместитель руководителя Центрального штаба Нацкорпуса, государству необходимы поставки вооружения и даже войск.

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https://youtu.be/VmoXmvr_OM0





