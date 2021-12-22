Лідер Національного Корпусу Андрій Білецький заявив, що майбутнє України вирішують світові гравці без неї самої ж.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає Андрій Білецький, ще тиждень тому Росія поставила вимогу Сполученим Штатам гарантувати, що Україна не стане членом НАТО. «Спекулювала гарантіями «Будапештського меморандуму» та маніпулювала «правом вибору» кожного «вернуться в состав Российской Федерации», - додає він. Окрім того, зазначає Лідер Нацкорпусу, для додаткового приводу розгорнути військові дії навіть з’явилася історія про «хімічну зброю».

Друга ж частина переговорів щодо України, повідомляє він, запланована на початок 2022 році. До того ж, зазначає Андрій Білецький, про майбутнє Східної Європи збираються говорити без участі України. «Це означає, що шантаж Кремля, як мінімум, частково досягає цілі – «хотєлки» Путіна готові обговорювати як головний порядок денний для світу», - констатує він. А відтак, міркує Лідер Нацкорпусу, у близькому майбутньому Україна постане перед вибором – або самостійно відстоювати свої інтереси, або йти на поступки іншим.

Загалом Лідер Нацкорпусу радить Україні не розраховувати на підтримку ззовні і не слухати порад з-за океану. «Дядю в першу чергу хвилює його країна і національні інтереси», - підкреслено у публікації.

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