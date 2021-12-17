Политолог-международник Максим Яли проанализировал интервью бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар с Максимом Яли».

«Что касается Богдана, то даже спустя год после выхода первого интервью и уже почти двух лет с момента своего добровольно-принудительного ухода, он даже не пытается скрыть своих эмоций и обиженности на Зеленского. Такой себе подросток, у которого отобрали любимую игрушку и отдали соседскому мальчику. Этого мальчика теперь он, конечно же, ненавидит и завидует ему. И в глубине души все еще надеется ее вернуть себе», - заявил Максим Яли.

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