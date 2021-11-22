Журналистка Любовь Завальнюк прокомментировала заявления политиков о раздаче денег в конвертах депутатам Верховной Рады.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» на канале Знай.ua.

По ее словам, карты вскрылись только этой осенью: 20 сентября тогда еще глава Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился к правоохранительным органам с просьбой проверить информацию, что якобы за его отставку собирают голоса в парламенте и предлагают за это депутатам по 100 тысяч долларов.

Журналистка отметила, что 31 октября народный депутат Анна Скороход подтвердила нашумевшее заявление нардепа Антона Полякова о раздаче депутатам от «Слуги народа» зарплаты в конвертах, и, по ее словам, есть аудиозаписи, которые подтверждают эту информацию.

«На самом деле каждый прекрасно понимает, что в кулуарах Верховной Рады постоянно решаются вопросы, затрагивающие интересы олигархата. Вся борьба по сути просто показательные выступления для нас, тех кто финансирует весь этот театр. Только помнится мне, что правительство, которое торгует политикой, обречено на обнищание своего народа и соответственно падение», - заявила Завальнюк.

Как сообщала Politeka, Юрий Камельчук заявил, что дефицит энергетического ресурса существует везде, в том числе в Европе.