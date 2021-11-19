Политический консультант Александр Антонюк высказал своё мнение по поводу того, почему парламентская фракция партии «Слуга народа» отказалась иcключить из своих рядов бывшего спикера Дмитрия Разумкова.

Свой комментарий эксперт дал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Я думаю, в Офисе президента считали, что Разумков создаст депутатскую группу. Там не ожидали, что он пойдёт другим путём. Когда всё только начиналось, некоторые ЛОМы, лояльные Офису президента, утверждали, что Разумков не субъектен, что он не имеет политического веса. Да, политическая воля президента Зеленского значит многое. Но когда дело дойдёт до суда, то любой судья спросит: на основании чего Разумков считается внефракционным? Разве он выходил из фракции? Разве его оттуда исключали? Да, он был внефракционным, когда возглавлял Верховную Раду. Но как только Разумков оставил этот пост, вступил в силу документ о его вхождении во фракцию», - отмечает гость программы.

По его словам, в этом документе идёт речь о членстве во фракции на весь период депутатских полномочий.

«Если Разумкова во фракции заменит другой депутат, это только добавит ей антирейтинг. А судебный процесс превратится в сериал как минимум на полгода. Интерес к этому процессу со стороны телеканалов будет очень большим, а зритель увидит Разумкова в качестве борца за справедливость», - говорит Александр Антонюк.

Как сообщает Politeka, ранее он заметил, что уход Разумкова и Авакова ослабил команду Зеленского.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Антонюка, власть должна бороться с олигархами, устанавливая единые правила игры.