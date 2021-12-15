Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Clutch.ua.

Так, люди всё чаще сталкиваются с диагнозом "Расстройство пищевого поведения" (РПП). Психолог Елена Шершнева объяснила, почему люди заедают стресс и как перестать это делать.

"Эта привычка у нас заложена с детства. Когда младенец чувствует тревогу, видит, что мамы нет поблизости, ему грустно или он голоден - малыш кричит и требует молока. Когда он не только его получает, но и имеет возможность произвести этот оральный рефлекс, то он чувствует успокоение, облегчение, ему безопасно и комфортно", — рассказала Елена Шершнева.

Она объясняет, что у взрослых остается подсознательный рефлекс, у кого-то это выражается в курении сигарет, а у кого-то в еде. Это необходимо людям, для того, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Такие действия необходимо заменить на конструктивную поддержку - беседы с друзьями, прогулки, медитация и другое.

Также, она добавила, что проблема РПП решается с помощью здоровой самооценки и проработки тех причин, которые вызвали этот диагноз.

"Когда человек начинает любить свое тело он уже физически не может его "забивать" огромными объемами какой-то часто вредной еды", — добавила психолог.

Однако, как выявить его у детей остается сложным вопросом. Также, психолог рассказала, какие признаки указывают на этот диагноз у детей и как помочь.

"Если вы заметили, что ребенок сел на диету, либо посидел на одной и перешел на другую. Еще хуже, когда все его разговоры о еде и калориях. Если он задает вам вопрос не "Мама, что ты приготовила?", а "Мама, сколько калорий в том, что ты мне сегодня дашь на стол?" - это значит, что уже нужно бить тревогу, потому что у ребенка отношение к еде уже нездоровое", — сообщает Елена Шершнева.

Психолог утверждает, что ребенка нужно поддержать самому или с помощью психолога.

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