Политический аналитик Валентин Гладких рассказал, формируется ли в украинском обществе запрос на качественную информацию, или людям больше нравится смотреть шоу с политиками.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале MY.UA с Екатериной Павловой.

«Есть такое понятие как платежеспособный спрос, и формируется ли на сегодняшний день в Украине платежеспособный спрос на качественную информацию и аналитику? Ответ очевиден. Все понимают, что «Мерседесы» лучше, чем «Ланосы», но проблема заключается в том, можешь ли ты это купить, или не можешь купить именно этот товар, продукт или услугу. То есть на сегодняшний день нужно осознать, что нет платежеспособного спроса на качественный информационный продукт. В этом никто не заинтересован, а те, кто в этом заинтересованы, они это могут себе купить в частном порядке», - рассказал Валентин Гладких.

Аналитик заявил, что люди, которые могут купить информацию в частном порядке, уже принадлежащие к этим процессам или люди, находящиеся вокруг этих процессов. Они достаточно проинформированы, считает он, путем органичности включения в процессы или могут получать информацию в частном порядке, нанимая соответствующих специалистов, которые им будут готовить информационно-аналитические справки.

«Большинство граждан Украины не нуждаются в качественном информационном продукте, потому что это не имеет на них большого влияния. Можете ли вы устроить ребенка в детский сад вообще не зависит от того, о чем говорят в эфирах, это не имеет для вас значения. Поэтому лжет Бутусов или не лжет, это прикольная и интересная информация, но с таким успехом можно обсудить вопрос о жизни на Марсе. Потому что людям интересно, условно говоря, как заплатить коммуналку», - резюмировал Валентин Гладких.

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