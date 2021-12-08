Автор книги «Человек. Руководство по эксплуатации», психолог и коуч Сергей Новиков рассказал, чем отличается рабское мышление от того, как думает свободный человек.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».

Объясняя разницу между рабским и свободным мышлением, Сергей Новиков приводит пример со своим псом. Как он рассказывает, его собака была свободолюбива, дрессирована и только в городе ходила на поводке, а остальное время – без. В эти моменты, говорит психолог, была заметна реакция псов на цепях за забором: они видели разницу между цепью и свободой.

Так же, подчеркивает гость программы и с людьми. «Он думает: «Ну, что за прикол? У меня радиус три метра, а этот может ходить где угодно!». И вот этот несвободный человек, сам того не понимая, подсознательно кидается на этих, свободных», - объясняет Сергей Новиков.

То есть, констатирует он, раб пытается синхронизировать свободного с собой, чтобы самому не ощущать боли. «Свободный мозг – он принимает все. Рабский мозг – нет», – подчеркивает психолог.

К тому же, говорит Сергей Новиков, это происходит на протяжении многих поколений. «В Советском Союзе все люди носили серое, коричневое, черное. И вот кто-то выходит в красной юбке. «Проститутка! Давайте ее замочим!», - приводит он пример. В то же время эксперт акцентирует внимание на том, что противники красных юбок на самом деле тоже хотели бы их носить, но имеют внутренний запрет и страх, что им сделают больно за это.

Так же, констатирует гость программы, пролетарии отламывали руки скульптурам, осознавая собственное внутреннее убожество. Следовательно, подытоживает Сергей Новиков, люди хотят раздавить успешных, поэтому возникает токсичная атмосфера и любой прогресс наталкивается на массу препятствий.

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