Представители Национального Корпуса выставили требование правоохранительным органам закрыть тир, где депутату Илье Киве разрешили расстрелять портреты представителей украинского движения сопротивления Степана Бандеры и Романа Шухевича.



Об этом сообщили на своем официальном сайте.

Как рассказывается на сайте, стрелковый клуб «Эксперт» в селе Капитановка, что недалеко от Киева, позволил Илье Киве расстрелять портреты представителей украинского движения сопротивления Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Нацкорпус требуют, чтобы правоохранительные органы закрыли этот тир, а депутата наказали за провокацию и заставили его понести ответственность.

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