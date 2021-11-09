Представители Национального Корпуса выставили требование правоохранительным органам закрыть тир, где депутату Илье Киве разрешили расстрелять портреты представителей украинского движения сопротивления Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Об этом сообщили на своем официальном сайте.
Как рассказывается на сайте, стрелковый клуб «Эксперт» в селе Капитановка, что недалеко от Киева, позволил Илье Киве расстрелять портреты представителей украинского движения сопротивления Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Нацкорпус требуют, чтобы правоохранительные органы закрыли этот тир, а депутата наказали за провокацию и заставили его понести ответственность.
Как сообщала Politeka, Тамарин рассказал о нашествии беженцев на польской границе.
Младшая сестра Софии Ротару поведала о большом горе в семье: "Полностью потеряла зрение"
Новая утрата в мире кино, не стало звезды популярных сериалов: "Был джентльменом во всем"
Младшая сестра Софии Ротару поведала о большом горе в семье: "Полностью потеряла зрение"
В селе Винника рассказали подробности о его жизни до славы и кем были родители: "Олежка мечтал о недоступной..."
ЧП в Карпатах, погиб известный украинец: что произошло
Также Politeka писала о том, что Билецкий поразмыслил, какими могут быть последствия поглощения Беларуси РФ.