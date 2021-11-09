Руководитель киевской ячейки Национального Корпуса Сергей Тамарин прокомментировал собравшуюся на белорусско-польской границе толпу беженцев и объяснил, как Польша пытается ее сдержать.

Об этом он рассказал в своем Telegram.

Как сообщает киевской ячейки руководитель Нацкорпуса, Польша зафиксировала среди этой толпы вооруженных людей в белорусской военной униформе со взрывчаткой и гидравлическими кусачками. «На первый взгляд, это голые, босые и немощные мигранты из Азии и Африки, которых гуманитарные евроорганизации призывают пропустить и обогреть. Но когда немощные начинают палками, кастетами и газовыми баллонами атаковать поляков, картина меняется», - подчеркивает Тамарин.

Следовательно, рассказывает он, Польше пришлось объявить о мобилизации территориальной обороны и частично армии. «Фактически это означает введение военного положения и подготовку к боевым действиям с Беларусью (читать Россией)», - констатирует он.

В частности, сообщает Тамарин, на своих восточных границах поляки уже сосредоточили 12 тысяч военных и тяжелую технику. Все это, подчеркивает он, должно сдерживать пригнанное белорусами нашествие. К тому же он замечает, что мощь, которую привлекло польское руководство на границу, даже больше той, которую имела Украина еще в начале боевых действий на Донбассе.

В целом же Тамарин подытоживает, что сейчас Россия проводит гибридную интервенцию в Польшу и Евросоюз.

Как сообщала Politeka, Билецкий заявил, что Лукашенко сдает страну Путину добровольно в обмен на свои политические амбиции.

Также Politeka писала о том, что Жорин заявил, что монобольшинство понемногу становится историей.