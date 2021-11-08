Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий поразмышлял над тем, какими могут быть последствия поглощения Беларуси Российской Федерацией.

Об этом он рассказал в своем Telegram.

Прежде всего Билецкий отмечает, что поглощение Россией Беларуси опасно для самой Украины и отразится на ее безопасности. В частности, он говорит об угрозе национальной безопасности с северной границы, которая становится все более реальной. «И мы должны быть к этому готовы, а не надеяться на «международное право» и всякие меморандумы, которые никогда не были преградой военной агрессии», - подчеркивает лидер Нацкорпуса.

Также он сообщает, что руководство Беларуси решило продлить срок пребывания двух российских военных объектов на 25 лет.

По мнению Билецкого, планы РФ просты и понятны – оккупировать и поглотить соседнее государство. «Только в случае Беларуси – Лукашенко сдает страну Путину добровольно в обмен на свои политические амбиции», – отмечает лидер Нацкорпуса.

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