Политолог, соучредитель Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции» Олег Саакян рассмотрел нынешнее политическое противостояние между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко

Его слова прозвучали в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Потерянный рейтинг можно вернуть – так делали многие политики и в Украине, и вне её. Но для этого требуется на какое-то время уйти от софитов. А сейчас у нас Порошенко доказывает, что он ещё президент, а Зеленский – что он уже президент. На самом деле, если бы Порошенко ушёл из-под софитов, то мог бы более эффективно догонять по рейтингу Зеленского. Ведь он мог бы объявить свой уход результатом преследования оппозиции, и у Зеленского это понимают. Так что сейчас Порошенко – заложник ситуации: ему нужно крутить педали, чтобы не упасть с велосипеда», - говорит гость программы.

Но, подчёркивает он, у этого есть и оборотная сторона.

«Крутя педали политического велосипеда, Порошенко поддерживает свой антирейтинг. А ОПЗЖ – это такая вещь, о которой всегда можно сказать: если не мы, то будут вот они. Это та чёрная сторона, рядом с которой Порошенко выглядит уже не серым, а белым, по крайней мере, для части его сторонников. Но и у ОПЗЖ та же ситуация: пока Порошенко крутит педали, эта партия выгодно смотрится у своих сторонников», - считает Олег Саакян.

Как сообщает Politeka, ранее он прогнозировал дальнейшую стагнацию «Европейской солидарности».

Также Politeka сообщала, что, по словам Саакяна, по-настоящему понять результаты социологических исследований может только специалист.