Політолог Олег Саакян прокоментував рейтинг експрезидента України Петра Порошенка і його політичної сили, а також дії, якими вони прагнуть запобігти падіння.
Про це йшлося у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24».
«ЄС»буде стагнувати й далі, тому що вже повністю витоптала своє електоральне поле. Вона фактично з'їла рейтинг інших правих політичних сил, і ще трохи прихопила в політичному центрі. Але «ЄС» повністю стоїть на правому полі та не генерує ніяких нових ідей. Втім, зараз вона вирішила зайти на соціальне поле і частково перехопити порядок денний у Юлії Тимошенко. Але Тимошенко на цьому полі виглядає органічно, і називає якісь цифри, знаючи, що вони означають. А Порошенко в цій якості стає пародією на неї», - вважає гість програми.
Крім того, на його думку, такі кроки ведуть Порошенка до розриву з його ядерним електоратом.
«У суспільстві накопичилася маса претензій до Петра Порошенка, тому і знадобився цей ребрендинг – перетворення БПП в «Європейську солідарність». Тут і Свинарчуки, і курс валют, і війна, яку чомусь не вдалося закінчити за лічені тижні, і багато іншого», - зазначає Олег Саакян.
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Як повідомляє Politeka, раніше він прокоментував можливий вплив парламентських виборів в Росії на ситуацію в Україні.
Також Politeka повідомляла, що політичний консультант Микола Спиридонов пояснив причину ворожнечі між Порошенком і Зеленським.