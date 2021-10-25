Политолог Олег Саакян прокомментировал рейтинг экс-президента Украины Петра Порошенко и его политической силы, а также действия, которыми они стремятся предотвратить падение.
Об этом шла речь в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».
«ЕС» будет стагнировать и дальше, потому что уже полностью вытоптала своё электоральное поле. Она фактически съела рейтинг других правых политических сил, и ещё немного прихватила в политическом центре. Но «ЕС» полностью стоит на правом поле и не генерирует никаких новых идей. Впрочем, сейчас она решила зайти на социальное поле и частично перехватить повестку дня у Юлии Тимошенко. Но Тимошенко на этом поле смотрится органично, и называет какие-то цифры, зная, что они означают. А Порошенко в этом качестве становится пародией на неё», - считает гость программы.
Кроме того, по его мнению, такие шаги ведут Порошенко к разрыву с его ядерным электоратом.
«В обществе накопилась масса претензий к Петру Порошенко, потому и понадобился этот ребрендинг – превращение БПП в «Европейскую солидарность». Тут и Свинарчуки, и курс валют, и война, которую почему-то не удалось закончить за считанные недели, и многое другое», - отмечает Олег Саакян.
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Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал возможное воздействие парламентских выборов в России на ситуацию в Украине.
Также Politeka сообщала, что политический консультант Николай Спиридонов объяснил причину вражды между Порошенко и Зеленским.