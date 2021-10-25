Політолог, співзасновник Національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію» Олег Саакян розповів визначення соціології та прокоментував її особливості.

Гість поділився думками у програмі «Что Дальше?» на каналі «Знай 24» з ведучою Любов’ю Завальнюк. Перш за все експерт пояснив, як саме працює соціологія.

«Соціологія – дуже тонкий інструмент. Це як аналіз крові, прочитати його коректно може лише той, хто його написав. Так само соціологія. Рейтинги політичних сил – це лише верхівка айсбергу і навіть її частина. Нам показують тільки слайди, що вигідні замовнику. Тому що соціологія коштує недешево. Провести загальнонаціональне опитування – це від 15 до 25 тисяч доларів, в залежності від того, яка глибина і якість. Тому зрозуміло, що замовник хоче отримати медійний результат і він обирає ті слайди, які є вигідними йому», - так роботу соціології прокоментував політолог Олег Саакян.

Разом із цим Саакян розповів про «невидиму» частину роботи соціологів.

«А ще є частина, що під водою. Це купа цифр, порівнянь тощо, які читає політолог, розуміє, яка тенденція і динаміка. Тому рейтинги, які ми бачимо в медіа, це вже маніпуляція, тому що вона прийшла декілька етапів. Плюс те, що ми читаємо в цих рейтингах, можна інтерпретувати по-різному. І це вже поле роботи штабних пресцентрів і інших інструментів, яким чином правильно прокомунікувати результати соціології», - поділився інформацією співзасновник Національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію».

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