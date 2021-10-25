Политолог, соучредитель Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции» Олег Саакян рассказал определение социологии и прокомментировал ее особенности.

Гость поделился мыслями в программе «Что Дальше?» на канале «Знай 24» с ведущей Любовью Завальнюк. Прежде всего эксперт объяснил, как работает социология.

«Социология − очень тонкий инструмент. Это как анализ крови, прочитать его корректно может только тот, кто его написал. Так же социология. Рейтинги политических сил − это лишь верхушка айсберга и даже ее часть. Нам показывают только слайды, выгодные заказчику. Потому что социология стоит недешево. Провести общенациональный опрос − это от 15 до 25 тысяч долларов, в зависимости от того, какая глубина и качество. Поэтому понятно, что заказчик хочет получить медийный результат и он выбирает те слайды, которые являются выгодными ему», - так работу социологии прокомментировал политолог Олег Саакян.

Вместе с этим Саакян рассказал о «невидимой» часть работы социологов.

«А еще есть часть, которая под водой. Это куча цифр, сравнений и т.п., которые читает политолог, понимает, какая тенденция и динамика. Поэтому рейтинги, которые мы видим в СМИ, это уже манипуляция, потому что она прошла несколько этапов. Плюс то, что мы читаем в этих рейтингах, можно интерпретировать по-разному. И это уже поле работы штабных пресс-центров и других инструментов, каким образом правильно прокоммуницировать результаты социологии», - поделился информацией соучредитель Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции».

Напомним, Politeka уже писала о перспективах «Слуги народа» на парламентских выборах.

Politeka также приводила слова Валентина Гладких о рейтинге президента и партии.