Медиа-эксперт Юрий Рябчун рассказал, проигрывает ли Украина информационную войну России и какое влияние имеет медиа на население.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Украина относительно недавно начала реагировать на различные вбросы, провокации и то с периодической активностью. Украинское правительство начало создавать телеканал, который должен пропагандировать или нести определенную информацию действующей власти на временно оккупированные территории. Украина старается реагировать на определенные угрозы или информационные всплески, но реакция идет постфактум. То есть свершилось что-то, тогда мы реагируем и не действуем на опережение», - рассказал он.

Рябчун заявил, что Украина реагирует преимущественно внутри нашего государства в нашем информационном поле, в то время РФ действует не только внутри информационного поля, но и на внешнем. Нам нужно создавать понятные информационные каналы, сообщил он, которые будут доносить информацию для разных сегментов аудитории на понятном им языке. Для этого нужен бюджет и его нужно рационально расходовать, подчеркнул он,и уделять внимание различным грантовым СМИ, которые в большинстве случаев отстаивают позицию грантодателей.

«Медиа имеет огромнейшее влияние на население, но его нужно сегментировать. Если мы говорим о телевидении, то оно имеет решающую долю влияния на аудиторию 50 плюс лет. На молодежь имеет влияниеTikTok, а на аудиторию от 20 до 40 лет – социальные сети и онлайн-СМИ имеют приоритетное влияние. И с каждым из этих сегментов нужно работать. Власть не может прямо влиять на социальные сети, на них влияют корпорации», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, в обозримом будущем Украина без телевидения не останется.

Также Politeka писала о том, что Костенко рассказал, какими будут электоральные запросы во время следующих выборов.