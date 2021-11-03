Медіаексперт Юрій Рябчун розповів, наскільки телебачення поступається зараз за популярністю онлайн джерелам.

Про це він розповів у новій програмі «Головне» на каналі «MY.UA» з блогером Катериною Павловою.

«Онлайн джерела зараз набирають популярності в основному серед молоді, а телебачення працює в основному на старшу аудиторію. Якщо ми говоримо про природний спад населення, то спад за аудиторією для телеканалів є. Але він компенсується входом телеканалів у нетрадиційні нові медіа, у ті ж телеграм-канали та ютуб-канали, які компенсують нестачу аудиторії. І в найближчому майбутньому Україна без телебачення не залишиться», - повідомив він.

Рябчун сказав, що телебачення - це завжди величезні бюджети, ресурси та величезні можливості для подання інформації. І ніякий телеграм-канал у найближчому майбутньому, впевнений він, не може зрівнятися по покриттю та сітки з телебаченням. У всіх топових телеканалів у кожному регіоні є свої журналісти, підкреслив він.

«При цьому телеканали працюють професійно і цю інформацію завжди подають, вони завжди є скрізь і люди готові навіть іноді платити, щоб отримувати цю інформацію. Люди завжди мають запит в інформаційному полі на розваги і політику, просто люди останнім часом втомилися від політики після кризи довіри влади. І є певна втома від політичних токшоу, які раніше були популярними. І ці шоу зараз мають нижчі показники рейтингів», – резюмував він.

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