Український політик Юрій Костенко розповів, якими будуть електоральні запити під час наступних виборів і чому у світі до парламентів обирають мудрих людей, а не молодь.
Про це він сказав в ефірі програми “Конституційна кухня” з Геннадієм Друзенком.
“Зараз політика рухається вниз в сенсі фаховості. При чому, стрімко вниз. В сенсі відсутності стратегій. І найсумніше, що ця політика якоюсь мірою повторює міжнародну систему безпеки, яка вступила в такий період хаосу… За таких умов виборець буде шукати щось інше. І це вже добре”, - сказав Юрій Костенко.
Він зазначив, що запит виборців буде іншим, і вони вже не прагнутимуть до нових людей без досвіду.
“Однозначно, мабуть, уже не на молодість. Бо два підряд запити… У парламентах світу збирається в першу чергу мудрість. Мудрість, досвід, інтелект. І дуже мало, до речі, молодь. Чому? Тому що молодь більше схильна до конкретних рішень, а це урядова політика... В цьому має полягати мудрість”, - додав Костенко.
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