Український політик Юрій Костенко розповів, якими будуть електоральні запити під час наступних виборів і чому у світі до парламентів обирають мудрих людей, а не молодь.

Про це він сказав в ефірі програми “Конституційна кухня” з Геннадієм Друзенком.

“Зараз політика рухається вниз в сенсі фаховості. При чому, стрімко вниз. В сенсі відсутності стратегій. І найсумніше, що ця політика якоюсь мірою повторює міжнародну систему безпеки, яка вступила в такий період хаосу… За таких умов виборець буде шукати щось інше. І це вже добре”, - сказав Юрій Костенко.

Він зазначив, що запит виборців буде іншим, і вони вже не прагнутимуть до нових людей без досвіду.

“Однозначно, мабуть, уже не на молодість. Бо два підряд запити… У парламентах світу збирається в першу чергу мудрість. Мудрість, досвід, інтелект. І дуже мало, до речі, молодь. Чому? Тому що молодь більше схильна до конкретних рішень, а це урядова політика... В цьому має полягати мудрість”, - додав Костенко.

Як повідомляла Politeka, Гладких заявив, що нині ніхто з чинних політиків вибори у Зеленського виграти не може.

Також Politeka повідомляла, що Чаплига розповів, з чим політик має йти до електорату: “Потрібно виключно з метою донесення своєї готової програми і своїх дій”.