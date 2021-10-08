Украинский политик Юрий Костенко рассказал, какими будут электоральные запросы во время следующих выборов и почему в мире в парламенты выбирают мудрых людей, а не молодежь.

Об этом он сказал в эфире программы "Конституционная кухня" с Геннадием Друзенко.

"Сейчас политика движется вниз в смысле профессионализма. Причем стремительно вниз. В смысле отсутствия стратегий. И самое печальное, что эта политика в какой-то мере повторяет международную систему безопасности, которая вступила в такой период хаоса... В таких условиях избиратель будет искать что-то другое. И это уже хорошо", - сказал Юрий Костенко.

Он отметил, что запрос избирателей будет другим, и они уже не будут стремиться к новым людям без опыта.

"Однозначно, пожалуй, уже не на молодость. Потому что два подряд запроса... В парламентах мира собирается в первую очередь мудрость. Мудрость, опыт, интеллект. И очень мало, кстати, молодежь. Почему? Потому что молодежь больше склонна к конкретным решениям, а это правительственная политика... В этом должна заключаться мудрость", - добавил Костенко.

Как сообщала Politeka, Гладких заявил, что сейчас никто из действующих политиков выборы у Зеленского выиграть не может.

Также Politeka сообщала, что Чаплыга рассказал, с чем политик должен идти к электорату: "Нужно исключительно с целью донесения своей готовой программы и своих действий".