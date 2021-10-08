Украинский политик Юрий Костенко рассказал, какими будут электоральные запросы во время следующих выборов и почему в мире в парламенты выбирают мудрых людей, а не молодежь.
Об этом он сказал в эфире программы "Конституционная кухня" с Геннадием Друзенко.
"Сейчас политика движется вниз в смысле профессионализма. Причем стремительно вниз. В смысле отсутствия стратегий. И самое печальное, что эта политика в какой-то мере повторяет международную систему безопасности, которая вступила в такой период хаоса... В таких условиях избиратель будет искать что-то другое. И это уже хорошо", - сказал Юрий Костенко.
Он отметил, что запрос избирателей будет другим, и они уже не будут стремиться к новым людям без опыта.
"Однозначно, пожалуй, уже не на молодость. Потому что два подряд запроса... В парламентах мира собирается в первую очередь мудрость. Мудрость, опыт, интеллект. И очень мало, кстати, молодежь. Почему? Потому что молодежь больше склонна к конкретным решениям, а это правительственная политика... В этом должна заключаться мудрость", - добавил Костенко.
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