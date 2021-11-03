Медиа-эксперт Юрий Рябчун рассказал, насколько телевидение уступает сейчас по популярности онлайн источникам.

Об этом он рассказал в новой программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

«Онлайн источники сейчас набирают популярность в основном среди молодежи, а телевидение работает в основном на аудиторию постарше. Если мы говорим о естественной убыли населения, то спад по аудитории для телеканалов есть. Но он компенсируется входом телеканалов в нетрадиционные новые медиа, в те же телеграмм-каналы и ютуб-каналы, которые компенсируют нехватку аудитории. И в обозримом будущем Украина без телевидения не останется», - сообщил он.

Рябчун сказал, что телевидение - это всегда огромные бюджеты, ресурсы и огромные возможности для подачи информации. И никакой телеграмм-канал в обозримом будущем, уверен он, не может сравниться по покрытию и сетке с телевидением. У всех топовых телеканалов в каждом регионе есть свои журналисты, подчеркнул он.

«При этом телеканалы работают профессионально и эту информацию всегда подают, они всегда присутствуют везде и люди готовы даже иногда платить, чтобы получать эту информацию. У людей всегда есть запрос в информационном поле на развлечения и политику, просто люди в последнее время устали от политики после кризиса доверия власти. И есть определенная усталость от политических ток-шоу, которые ранее были популярными. И эти шоу сейчас имеют более низкие показатели рейтингов», - резюмировал он.

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