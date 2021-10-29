Медицинский эксперт Анатолий Якименко рассказал, что борьба с пандемией COVID-19 в Украине этой осенью должна быть другой чем та, которая была весной 2020 года, однако у нас продолжают бороться с коронавирусом как с чем-то неизвестным.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”

“Мы сейчас находимся в совсем другой точке. Осень 2021 года – это не тождественная точка, в которой мы находились в марте 2020 года. Тогда на самом деле мы встречались с чем-то неизвестным… Ни о каком эпидпороге мы тогда не могли говорить. Но это нормальная реакция, когда мы встречаемся с чем-то неизвестным и мы останавливаемся. И тогда локдаун трехнедельный был логичным”, - сказал Анатолий Якименко.

Он отметил, что весной 2020 года Украине нужно было разобраться, что происходит, и сделать первые выводы.

“Обычно карантины и другие вещи накладываются на инкубационный период. Нозология неизвестна. Это стандартная вещь, 21 день. Большинство инфекций имеет инкубационный период 21 день… Когда мы сейчас выходим на реалии наших дней, мы должны быть совсем другими. А мы не являемся другими. Мы продолжаем так поступать будто мы встретились с чем-то новым, неизвестным”, - добавил Якименко.

Как сообщала Politeka, Богдан Долинце заявил, что убытки, понесенные авиакомпаниями в 2020 году, им придется перевести на пассажиров.

Также Politeka сообщала, что Татьяна Пашкина отметила, что рынок труда трансформировался, ведь кризис был не экономическим.



