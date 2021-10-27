Експерт ринку праці, кар'єрний консультант Тетяна Пашкіна розповіла, чи достатньо зараз вакансій на ринку праці України і чи стане робота на віддаленні нормою.

Про це вона розповіла у новому випуску програми «Акценти» з ведучою Тетяною Резвін.

«Кількість вакансій, які зараз є на сайтах з працевлаштування, на деяких рівняється, а на деяких навіть більше, ніж у доковідний 2019 рік. Ринок праці трансформувався, адже криза була не економічною. Відповідно той бізнес, який був налаштований на розвиток і великі компанії, вони залишилися, а сумнівний бізнес згорнувся. Компанії активно залучають продажників на роботу, а багато компаній пішли в онлайн і відповідно їм цікаво там розвивати свій бізнес», - розповіла вона.

Пашкіна сказала, що це для бізнесу безпечніше та економічно вигідніше за операційними витратами, бо коли люди працюють по будинках, то офіси знімати не треба. Діджиталізація запровадила нові вакансії та новий попит, повідомила вона, тому ми зараз спостерігатимемо великий переділ на ринку праці. Ситуація у багатьох людей сьогодні настільки невідома чи ковідно очевидна, вважає вона, що вже не хочуть відкладати пошук кращої роботи.

«У нас багато бізнесів не дуже добре поводилися в період пандемічної ситуації. І багато людей, які були в тому учасниками чи спостерігачами, напевно бояться, що в наступну пандемію це може повторитися і не хочуть у цьому брати участь у жодній ролі. Незважаючи на те, що пандемія замкнула нас по домівках, наш тисячолітній досвід життя як соціальних істот десь трошки це продавлює. Люди навіть із якимось ризиком готові зустрічатися, спілкуватися та комунікувати», - резюмувала вона.

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