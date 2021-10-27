Эксперт рынка труда, карьерный консультант Татьяна Пашкина рассказала, достаточно ли сейчас вакансий на рынке труда Украины и станет ли работа на удаленке нормой.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Количество вакансий, которые сейчас есть на сайтах по трудоустройству, на некоторых равняется, а на некоторых даже больше, чем в доковидный 2019 год. Рынок труда трансформировался, ведь кризис был не экономический. Соответственно тот бизнес, который был настроен на развитие и крупные компании, они остались, а сомнительный бизнес свернулся. Компании активно привлекают продажников на работу, а многие компании ушли в онлайн и соответственно им интересно там развивать свой бизнес», - рассказала она.

Пашкина сказала, что это для бизнеса более безопасно и экономически выгодно по операционным затратам, потому что когда люди работают по домам, то офисы снимать не надо. Диджитализация ввела новые вакансии и новый спрос, сообщила она, поэтому мы сейчас будем наблюдать большой передел на рынке роботы. Ситуация у многих людей сейчас настолько неизвестна либо ковидно очевидна, считает она, что люди уже не хотят откладывать поиск лучшей работы.

«У нас многие бизнеса не очень хорошо вели себя в период пандемической ситуации. И многие люди, которые были в том участниками или наблюдателями, наверное боятся, что в следующую пандемию это может повториться и не хотят в этом участвовать ни в какой из ролей. Несмотря на то, что пандемия заперла нас по домам, наш тысячелетний опыт жизни как социальных существ где-то немножечко это продавливает. Люди даже с каким-то риском готовы встречаться, общаться и коммуницировать», - резюмировала она.

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