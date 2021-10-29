Политический эксперт Тарас Загородний рассказал, в каком формате могут проходить следующие президентские выборы, и каким может быть отрыв между кандидатами.

Об этом он сказал в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым.

“Как будут идти президентские выборы, в каком формате? Я не верю, что у нас возникнет из ниоткуда какой-то кандидат. Все уже умные тоже понимают, что можно так сделать. Все хотят повторить Зеленского. Но копия всегда хуже оригинала. Вот Вакарчук — была слабая копия Зеленского. Китайская подделка. А кого вот так вот можно раскрутить?”, - сказал Тарас Загородний.

По его словам, в воздухе пахнет досрочными выборами еще с начала года, но Владимиру Зеленскому сейчас не выгодно распускать Верховную Раду.

“Мое подозрение пока, то, что я вижу, что во второй тур будут все заходить ноздря в ноздрю. 14-15% будет”, - добавил Загородний.

Как сообщала Politeka, Антон Малеев отметил, что старые политики никуда не делись, но они не могут быть соперниками для Зеленского.

Также Politeka сообщала, что Олег Саакян заявил об исследовании рейтингов, что социология — очень тонкий инструмент.