Політичний аналітик і соціолог Антон Малєєв вказав на обставини, від яких залежить переобрання чинного глави української держави Володимира Зеленського на другий президентський термін.
Свою думку він висловив у програмі «My.ua».
«Команда Зеленського розуміє, що не зможе залишитися в політиці без нього. Ніяка інша політична сила цих людей до себе не візьме, хіба що хтось приєднається до Разумкова – прямого спадкоємця Зеленського. Порошенко зараз наступає Зеленському на п'яти, але принципово його рейтинг не змінюється. Рейтинг Порошенка ні в цьому році, ні в наступному не перевищить 20 відсотків – занадто великий у нього антирейтинг. Отже, конкуренцію Зеленському можуть скласти тільки нові політики, які ще підростають. Це, наприклад, Дмитро Разумков і Сергій Притула», - каже гість програми.
На його думку, зараз влада буде боротися в основному проти них.
«Найближчим часом адміністративний ресурс буде направлений перш за все проти нових політиків. Звичайно, і старі політики нікуди не поділися, але вони не можуть бути суперниками для Зеленського», - вважає Антон Малєєв.
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Як повідомляє Politeka, раніше він закликав українців домагатися, щоб наступні парламентські вибори пройшли раніше президентських, і пояснив, чому це потрібно.
Також Politeka повідомляла, що Малєєв вказав на високу ймовірність ядерної війни та назвав держави, які можуть почати її.