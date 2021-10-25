Политический аналитик и социолог Антон Малеев указал на обстоятельства, от которых зависит переизбрание действующего главы украинского государства Владимира Зеленского на второй президентский срок.

Своё мнение он высказал в программе «My.ua».

«Команда Зеленского понимает, что не сможет остаться в политике без него. Никакая другая политическая сила этих людей к себе не возьмёт, разве что кто-то примкнёт к Разумкову – прямому наследнику Зеленского. Порошенко сейчас наступает Зеленскому на пятки, но принципиально его рейтинг не изменяется. Рейтинг Порошенко ни в этом году, ни в следующем не превысит 20 процентов – слишком большой у него антирейтинг. Следовательно, конкуренцию Зеленскому могут составить только новые политики, которые ещё подрастают. Это, например, Дмитрий Разумков и Сергей Притула», - говорит гость программы.

По его мнению, сейчас власть будет бороться в основном против них.

«В ближайшее время административный ресурс будет направлен прежде всего против новых политиков. Конечно, и старые политики никуда не делись, но они не могут быть соперниками для Зеленского», - считает Антон Малеев.

Как сообщает Politeka, ранее он призвал украинцев добиваться, чтобы следующие парламентские выборы прошли раньше президентских, и объяснил, почему это нужно.

Также Politeka сообщала, что Малеев указал на высокую вероятность ядерной войны и назвал государства, которые могут начать её.