Российский оппозиционер, лидер общественного движения «Говорите громче!» Алексей Сидельников считает, что вся соглашательская позиция с путинским режимом в последние годы исходила со стороны канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Об этом он рассказал в программе «Толковый разговор» Алексея Толкачева.

«Вся вина, на мой взгляд, лежит на Ангеле Меркель. Я не знаю, почему так случилось и она поменяла свое отношение. Приходя во власть 16 лет назад, она была очень критически настроена, во-первых, к России, вспоминая советский прессинг ГДР. Она недолюбливала Путина и считала его ничтожеством, кем он и является, по большому счету. Но в последние годы она поменяла свою точку зрения, и сегодня путинское влияние в Германии одно из самых больших», - говорит он.

Также Сидельников высказал свое мнение по поводу российского газопровода «Северный поток-2».

«Остановить его – нет, частично заморозить – да. Остановить его уж невозможно, потому что слишком большие деньги вложены, слишком много политиков на Западе было куплено, и покупает ежедневно. Когда в ближайшие месяцы Ангела Меркель покинет свой пост, я не удивлюсь, что в скором будущем мы ее увидим в наблюдательном совете одной из корпораций. Почему бы ей не возглавить наблюдательный совет этого «Северного потока-2»?», - говорит политик.

По его мнению, предательство соратников Бориса Березовского, чьей креатурой был Владимир Путин в начале 2000-х, привело к тому, что «серая мышь» превратилась в дракона. «Здесь очень важную роль сыграла путинская история. Он выходец из КГБ», - объясняет Сидельников.

Як повідомляла Politeka, Шишкін розповів, як Україна виривалася з імперської ієрархії.

Також Politeka писала про те, що Шеховцов описав схему, за якою діяла КДБ для провокації антисемітизму у Західній Німеччині.