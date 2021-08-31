Политолог и публицист Антон Шеховцов рассказал в программе Андреаса Умланда «Политическая украинистика» об операции, разработанной КГБ и направленной на дискредитацию Западной Германии. Она произошла в конце 50-х годов, когда Западная Германия уже была членом НАТО.

«Что интересно, экспериментальная акция проводилась недалеко от Москвы. Они тестировали. Провокаторы где-то писали антисемитские лозунги, а потом некоторые представители общества ночью тоже стали рисовать подобные вещи, свастики и антисемитские лозунги. Это происходило, как снежный ком. Вбрасывается идея, люди считают, что, значит, так можно и нужно. Потом этот эксперимент предложили в Западной Германии и происходило то же самое. С одной стороны, агенты, штази, рисовали свастики и антисемитские лозунги, а потом вполне реальные западногерманские неонацисты подхватывали эту идею», - рассказывает он.

Недавно в Москве умер немец Мануэль Оксенрайтер, который тоже был вовлечен в такое сотрудничество с российскими спецслужбами. В частности, речь идет об антиукраинской акции.

«Оксенрайтер – немецкий издатель, у него был журнал Zuerst!, с 2013 – 14 года он был активно вовлечен и в дезинформационное сопровождение сирийской компании. Этот человек был сторонником сирийского диктатора Башара Асада, ездил в Сирию и другие горячие точки. Отдам должное, Оксенрайтер – это журналист, который имел свой взгляд на происходящее, и который мы не разделяем. Это человек, который не боялся ездить в самые горячие точки мира. Он оттуда делал репортажи. Но он занял откровенно прокремлевскую позицию с начала российской агрессии против Украины», - отмечает Шеховцов.

Politeka писала о том, что Чубаров назвал закон о восстановлении крымской автономии началом аннексии полуострова .