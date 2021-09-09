Вырваться из имперской иерархии. Такая задача стояла перед прокуратурой независимой Украины в 1991 году, когда первым Генеральным прокурором был назначен Виктор Шишкин. Об этом он рассказал в программе Сергея Дойко «Личность».

«Мы начали вырываться из этой имперской иерархии еще в 1990 году. В Конституции 1991 года, как только была провозглашена независимость, слово «УССР» убрали. И закон был один: Закон о прокуратуре СССР. Надо было все наше законодательство написать заново. Свое, украинское», - вспоминает он.

Начали с написания законов, Устава и структуры.

«Мы, кажется, четыре нормативных акта приняли. Есть интересный документ - акты провозглашения Независимости Украины, подготовленный Ассоциацией народных депутатов. Там содержатся важнейшие документы, касающиеся вопросов, связанные с провозглашением независимости Украины. И здесь есть упоминание о Законе о прокуратуре, который мы за два месяца написали. Пятого ноября в 1991 году он принят. Шестого приняли Дисциплинарный Устав и о структуре», - рассказывает Шишкин.

Он объяснил, как действовало законодательство того времени.

«Принимался закон, а рядом с ним принималось постановление о порядке ведения этого закона. Не так, как сегодня: заключительными или переходными положениями. Давался еще срок, чтобы еще что-то организовать. Также появились законы о транспортных прокурорах. А транспортный прокурор не подчинялся Прокурору республики. Он подчинялся только Москве. Юго-Западная транспортная прокуратура охватывала не только половину Украины, но и Молдову. Прокуратура Черноморского флота охватывала территорию Грузии, России и Украины. Таким образом тот прокурор объективно не мог быть подчинен Прокурору республики», - описывает юрист.

Спецпрокуроры наблюдали за военно-промышленным комплексом.

«Это не спецпрокуроры за тюрьмами, как некоторые здесь считают. Это у Горбулина надо спросить, он был военпредом, и там еще был прокурор, который присматривал. У Кучмы был специальный прокурор на «Южмаше», - резюмирует Шишкин.

Politeka сообщала мнение Шишкина, куда из Конституции Украины 1996 года пропало право на восстание.

Также Politeka сообщала, что Шишкин рассказал о расколе фракции коммунистов в Раде и рождении независимой Украины.