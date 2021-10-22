Доктор политических наук Игорь Петренко рассказал, чем чревато приостановка миссии ОБСЕ на Донбассе и почему так важно присутствие ОБСЕ на Донбассе.
Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.
«Присутствие ОБСЕ на Донбассе безусловно важно, поскольку мониторинговая миссия фиксирует все нарушения, которые происходят с обеих сторон. Но для нас это важно, поскольку мы занимаем более конструктивную позицию. Поэтому важно возобновить миссию ОБСЕ на Донбассе, так как она является определенным предохранителем от эскалации конфликта», - подчеркнул он.
Петренко сказал, что это вопрос о той информации, которой мы апеллируем, когда представляем мировому сообществу данные о том, кто занимает деструктивную позицию. Украина пытается выполнять те обязательства, которые взяла на себя. А Россия не выполняет договоренности, сообщил он, которые были согласованы в Нормандском формате о Красном кресте.
«Не допускается Красный крест к людям, которые пребывают там, это не большая проблема, но она носит гуманитарный характер. Прекращение огня и перемирие, которое не выполняется, а постоянно происходит эскалация конфликта. И мы не исключаем полномасштабной эскалации и какого-то вторжения, поскольку то, что сейчас происходит на Донбассе – это рычаг давления со стороны РФ на внутреннюю и на внешнюю политику Украины», - резюмировал он.
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