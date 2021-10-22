Доктор политических наук Игорь Петренко рассказал, чем чревато приостановка миссии ОБСЕ на Донбассе и почему так важно присутствие ОБСЕ на Донбассе.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Присутствие ОБСЕ на Донбассе безусловно важно, поскольку мониторинговая миссия фиксирует все нарушения, которые происходят с обеих сторон. Но для нас это важно, поскольку мы занимаем более конструктивную позицию. Поэтому важно возобновить миссию ОБСЕ на Донбассе, так как она является определенным предохранителем от эскалации конфликта», - подчеркнул он.

Петренко сказал, что это вопрос о той информации, которой мы апеллируем, когда представляем мировому сообществу данные о том, кто занимает деструктивную позицию. Украина пытается выполнять те обязательства, которые взяла на себя. А Россия не выполняет договоренности, сообщил он, которые были согласованы в Нормандском формате о Красном кресте.

«Не допускается Красный крест к людям, которые пребывают там, это не большая проблема, но она носит гуманитарный характер. Прекращение огня и перемирие, которое не выполняется, а постоянно происходит эскалация конфликта. И мы не исключаем полномасштабной эскалации и какого-то вторжения, поскольку то, что сейчас происходит на Донбассе – это рычаг давления со стороны РФ на внутреннюю и на внешнюю политику Украины», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Юрий Подорожний заявил, что парижская встреча в вопросе Донбасса не дала никаких результатов.

Также Politeka сообщала, что политолог Руслан Бизяев предположил: вопрос Донбасса в международной политике собираются заморозить.