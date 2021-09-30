В новом выпуске программы «Прогноз» на канале «Знай 24» с ведущей Викторией Панченко политолог Руслан Бизяев рассказал, как обострение ситуации на Балканах может повлиять на Украину.

«Если на Балканах опять задымит, то Европе будет не до Украины. У Украины есть свой аналог с Балканами и если что, то мы останемся фактически один на один с этой проблемой. Варианты решить наш конфликт имеют несколько параметров. Причем наиболее реальный сейчас - заморозить. По большому счету это устраивает сейчас всех», - подчеркнул он.

Бизяев сказал, что все разговоры о предстоящей встрече в Нормандском формате, считает он, это попытка информационно сыграть на опережение. Если в октябре прилетает Эмманюэль Макрон, подтвердил он, значит где-то есть непубличные договоренности о разморозке процесса, если он не прилетает, значит ничего не будет. Но Донбасский конфликт, подчеркнул он, все равно каким-то образом решится, потому что если ты не решаешь проблему, то проблема решает тебя.

«Для этого нам надо выработать свою четкую концепцию. Ведь донбасский Гордиев узел – это очень сложный, имеющий свою историю, политический процесс. В котором каждая из сторон не хочет сейчас рисковать и идти на уступки. Потому что если пойти на уступки в Донбасском кейсе - это означает проиграть. А этот проигрыш неизбежно конвертируется в электоральные потери и потери геополитические. Поэтому его надо не развязывать, а просто разрубить», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Майнина заявила, что Соединенные Штаты, как правило, дают нам больше всех поддержки.

Также ранее для Politeka Кулик рассказывал против кого США вводят санкции из-за "Северного потока-2".