Политтехнолог Юрий Подорожний высказал своё суждение относительно того, возможна ли и нужна ли в ближайшее время встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, в том числе с участием лидеров Франции и Германии.

Его слова прозвучали в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Хотя встреча в нормандском формате уже была в 2019 году в Париже, для РФ это была обычная встреча по газу. Тогда ещё шло строительство «Северного потока-2», все понимали, что это вызовет серьёзный резонанс в Европе и США. Поэтому в 2019 году Путину было нужно продемонстрировать готовность говорить с Украиной. По крайней мере – готовность обсуждать экономические вопросы. Однако парижская встреча в вопросе Донбасса не дала никаких результатов», - говорит эксперт.

По его мнению, уже тогда для всех было очевидно, что далее встреч в нормандском формате не будет.

«О встрече Зеленского с Путиным много говорили, но её не было и пока не будет. То же касается нормандского формата. Сейчас в Германии формируется парламентская коалиция. Затем будут президентские выборы во Франции. Лидеры этих стран не могут сейчас приезжать на встречи, которые ничего не решают», - считает Юрий Подорожний.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Максим Яли прокомментировал повестку дня для переговоров с Владимиром Зеленским, которую выдвигает Россия.

Также Politeka сообщала, что политолог Руслан Бизяев предположил: вопрос Донбасса в международной политике собираются заморозить.