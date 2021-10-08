Руководитель киевского отделения Национального Корпуса Сергей Тамарин рассказал, как народные депутаты избегают ответственности за свои проступки.
Об этом он рассказал в эфире телеканала «Прямой».
«Будучи причастным к этому большинству, можно избежать любой ответственности, о чем свидетельствует поведение Мецгера.
По словам националиста, верхушка власти сама создала эти условия, при которых понятие свободы слова приравнялось к понятию безнаказанности, но исключительно для членов правящей партии.
«В результате такой политики президента, который сыграл на очень весомом запросе украинского общества как отсутствие кумовства, борьба с коррупцией, он создал её еще более стабильной», - сказал Тамарин.
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