В самом сердце Национального природного парка «Тузловские лиманы» в Одесской области 30 мая инспекторы Государственной экоинспекции Юго-Западного округа задержали нарушителя, который, несмотря на нерестовый запрет, занялся браконьерством.





Все происходило на озере Шаганы, возле села Рыбальское (Белгород-Днестровский район). Мужчина без всякого разрешения, лодкой и с помощью 17 сеток, выловил 356 особей камбалы-глоса — рыбы, особенно уязвимой в период нереста.





К операции присоединились водная полиция и пограничники. Нарушителя поймали "на горячем", лодку и сетки изъяли, а на месте составили протокол по ст. 91 Кодекса Украины об административных правонарушениях.



Ущерб, нанесенный окружающей среде, оценивается в 16,6 миллионов гривен!

«Тузловские лиманы» – это не просто красивые пейзажи. Это немаловажная часть природной системы Юга Украины. Здесь гнездятся птицы, нерестится рыба, сохраняется биоразнообразие, которое уже не увидишь во многих других регионах.







Каждая сетка в воде без разрешения – это угроза не только животным и рыбе, но и балансу всей экосистемы. В национальных парках любое вмешательство должно быть строго регламентировано, иначе последствия, как видим, могут исчисляться миллионами.



Госэкоинспекция напоминает: природа – не бесконечный ресурс. И наказание за ее уничтожение рано или поздно наступает.